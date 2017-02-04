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Главная Новости Политика

Суд временно приостановил действие указа Трампа о запрете на въезд беженцев

09:32
  738 2
  • Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
Федеральный суд в городе Сиэттл принял решение приостановить действие указа, который запрещает въезд в США беженцам и гражданам семи стран. Об этом сообщает Медуза.
 
Решение вынес федеральный судья Джеймс Робарт. Иски были поданы от штатов Вашингтон и Миннесота. Суд постановил, что действие указа приостановят на время рассмотрения иска на территории всего государства. Министерство юстиции страны уже сообщило о намерениях обжаловать решение судьи.
 
Как сообщалось ранее, 27 января 2017 года Дональд Трамп подписал указ, приостановивший приём беженцев и усложнивший въезд в страну для граждан нескольких государств. Позже стало известно, что указ усложнил процесс выдачи виз россиянам.
 

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2 комментария Правила комментирования

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C-500
C-500 #
10:38
Ещё один безработный судья ?!
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ivanov910
ivanov910 #
11:29
Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
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