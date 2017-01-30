После указа Трампа о мигрантах США усложнили процесс выдачи виз россиянам

После указа президента США Дональда Трампа об ужесточении правил въезда для мигрантов изменились правила получения американских виз россиянами. Об этом сообщает "Дождь".



Для получения туристической, деловой, журналистской или транзитной визы без собеседования теперь необходимо подать документы в течение 12 месяцев с момента окончания действия предыдущего разрешения на въезд. До недавнего времени этот срок составлял 47 месяцев.



Изменения связаны с приостановкой работы программы Visa Interviev Waiver, благодаря которой визы можно было повторно получать без собеседования. Правило распространялось на заявителей, предыдущая виза которых истекла менее четырёх лет назад.



Визовое соглашение между США и Россией действует с сентября 2012 года. Оно упростило процесс получения россиянами разрешений на въезд в Америку при повторной подаче заявления.



Ранее в США Ранее в США ограничили въезд для граждан Сирии, Ирана и других стран. Запрет будет действовать до момента, когда в Штатах разработают эффективный механизм проверки беженцев.