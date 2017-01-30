Линас Бальсис: Россия владеет Калининградской областью не совсем законно

Депутат Сейма Литвы Линас Бальсис, спровоцировавший скандал своим заявлением о необходимости рассмотреть вопрос о статусе Калининградской области и её возможном отчуждении от России, попытался оправдаться перед российской общественностью. Свою точку зрения он высказал в интервью Первому Балтийскому каналу.

Политик заявил, что не хотел настроить против себя россиян и российское руководство. По его словам, он не против того, что Калининградская область находится в составе Российской Федерации, но вопрос о правомерности этого остаётся открытым.

"Лично я не имею ничего против России. Я не высказывался ни против неё, ни против русских, ни против россиян. Я не выступаю против того, что Калининград находится в составе Российской Федерации, пускай там будет. Я просто хотел напомнить о двусмысленности положения этого региона", – сказал он в эфире ПБК в понедельник, 30 января.

Тем не менее, депутат, возглавляющий невлиятельную в Литве партию "Зелёных", от своих слов не отказался. Линас Бальсис продолжает настаивать на том, что Россия владеет регионом "не совсем законно". В своём заявлении он вновь напомнил, что по итогам Потсдамской конференции Калининград был отдан Советскому Союзу для "администрирования на 50 лет", следовательно, повод поднять этот вопрос есть.

Также Бальсис высказал обеспокоенность повышенной милитаризацией региона, однако не уточнил, что именно он подразумевает под этим термином.

"С точки зрения международного права тот срок истёк, и нужно решить, продолжаем ли мы его, либо что-то меняем, говорим, как... Моя идея заключалась в том, что это очень актуально для Литвы и для всей Европы, потому что за эти 50 с лишним лет, когда Советский Союз, а потом Россия администрировали эту территорию, она практически колонизировала и очень милитаризировала её, и это, по моему мнению, вызывает очень и очень большую опасность и неприятное ощущение. Я знаю, что там очень много военного арсенала", – считает депутат.

Таким образом, Линас Бальсис не отказался от своих слов, призвав пересмотреть итоги Второй мировой войны, несмотря на то, что в международном сообществе законность и незыблемость Потсдамских решений никогда не подвергались сомнению.

Как сообщалось ранее, МИД Литвы отреагировал на предложение депутата. Представители литовского внешнеполитического ведомства заявили , что Калининград является частью России, и официальный Вильнюс не имеет никаких притязаний на Калининградскую область.