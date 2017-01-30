МИД Литвы отреагировал на предложение депутата Сейма забрать Калининград у России
Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене заявила, что у страны нет притязаний на Калининградскую область. Об этом сообщает Delfi.Lt
.
"Эта область является интегральной частью Российской Федерации, – сказала она. – Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы, как не признает осуществленной Россией оккупации и аннексии Крыма".
Как сообщалось ранее, 20 января 2017 года депутат Сейма, бывший пресс-секретарь президента Литвы Линас Бальсис предложил
вновь поднять вопрос о том, чтобы забрать у России Калининградскую область.
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