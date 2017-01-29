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Депутат Сейма Литвы предложил забрать Калининградскую область у России

28 января 201717:59
  25511 34
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Бывший пресс-секретарь президента Литвы, а ныне депутат Сейма Линас Бальсис предлагает вновь поднять вопрос о том, чтобы забрать Калининградскую область у России. Об этом он заявил  20 января в формате дискуссии "Мир в 2017 году", прошедшей в Вильнюссе, сообщает издание BaltNews.lt.
 
По мнению Бальсиса, Калининград не был отдан России навсегда. Теперь его возвратом должна заняться Литва или руководство Евросоюза, либо это должно быть сделано общими усилиями.
 
"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование…. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", — сказал Линас Бальсис.
 
При этом он отметил, что Россия сама нарушила правила неприкосновенности границ. 
 
"Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ", — заявил Бальсис.
 
По сообщению "Интерфакс", в начале сентября на экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин отметил, что  попытки пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны могут привести к непредсказуемым последствиям.
 
"А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее", — сказал Путин.
 

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34 комментария Правила комментирования

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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
28 января 201718:10
Ржунемагу.
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1Kol
1Kol #
10:52
"Литовские депутаты" у же звучит так же как - "английские ученые" по всему интернету )))))))
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ВитлийЛанин
Ланин Витлий #
28 января 201718:24
"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование… как и Клайпеда, Вильнюс, и т.д. . Так что можно что то и потерять. И не говорите что вас не предупреждали. Кто то договорился ....
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
12:18
Проблема идиотов у власти заключается в том, что они обладают правом голоса. Вот и слышим мы регулярный скулеж со всех территорий бывшей Российской Империи, которым `злые большевистские оккупанты` подарили независимость и государственность
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ins_sider
ins_sider #
06:38
Если существующая политика в стране и ее действующие лица в ближайшее время не изменятся, то надо признать, что нового этапа распада страны объективно избежать уже не удастся. И первыми территориями, которые будут потеряны, будут Курилы (заберет Япония), Дальний Восток (Китай), Татарстан, Кавказ и наша территория (ЕС).
И можно не сомневаться, первыми, кто пострадает от этого больше всего будут как раз таки те силы и социальные группы, которые к такой трагической развязке ведут страну уже 17 лет - уголовная едрисня (этих вообще не жалко! и место им только у стенки!), воровское чиновничество (котеджи будут залиты кровью), силовое отребье (эти стали фактически шестерками у уголовников, глумящихся над страной и сами сознательно выбрали свою страшную судьбу, изменив стране и народу).
А вот потеряют или выиграют те, кто уже потерял все и являются социальныи изгоями в своей собственной стране, очень большой вопрос. Хотя абсолютно понтяно, что где-нибудь в глубинке страны, в каком-нибудь урюпинске этих как раз таки сделают пушечным мясом и искупают в крови.
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Natalya Mironova
Natalya Mironova #
16:21
Солидарна!
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
12:11
Так называемые `критики режима`, производят впечатление больных людей. Взгляните на этого господина выше. А ведь он наверняка считает себя взрослым и адекватным человеком
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Natalya Mironova
Natalya Mironova #
16:27
А защитники кооператива "Озеро"-жополизы режима - здоровые ватники)
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Йыкыргын
--- {} Йыкыргын #
28 января 201718:45
Давно пора.
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Олег Олег
Олег Олег #
28 января 201718:46
Начать только надо с присоединения Клайпеды к Калининградской области....
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Сергунчик
Сергунчик #
28 января 201718:47
Лабус ритас дорогие литовцы.Молочко и маслице у вас ничего.Чистый само пиар-абсолютно ничего не значащий.Маленькая гордая нация.Хотя каждая страна имеет право на свое мнение и России монополией на истину не обладает..Если так рассуждать в Германии и Польше получше будет.
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Сергунчик
Сергунчик #
28 января 201719:12
Хотя справедливости ради надо заметить что лабусы совсем охренели.Поскольку и Вильно-нынешняя столица Лифляндии и половина ихней змеиной страны оказались в составе данного недоразумения только благодаря России.
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Alibaba
Alibaba #
28 января 201720:19
клопы всегда вонючие
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Dark_Diamond
Dark_Diamond #
16:56
Пха-ха-ха)))))
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Сухов
Сухов #
28 января 201720:22
Всего несколько абсолютно пустых фраз и неизвестный литовский депутат прославился в Калининградской области
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pribalt_39 Russia
Russia pribalt_39 #
28 января 201720:29
Всего несколько абсолютно пустых фраз и неизвестный литовский депутат прославился в Калининградской области
 +1000. И пошёл "базар-вокзал", все литовцы ".овно", душить, отрезать, присоединять.
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Сухов
Сухов #
28 января 201720:52
дело было вечером, делать было нечего :)
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Viloo
Viloo #
28 января 201720:55
Начала то не Россия. А Европа с Америкой в Косово.
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Cthutq 2503
Cthutq 2503 #
28 января 201721:12
Начала то не Россия. А Европа с Америкой в Косово.
Только хотел написать, но опередили. +100
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svet"v"okoshke
svet"v"okoshke #
28 января 201722:31
Чемодан, вокзал, Россия? Ха! При Ельцине мусолили тему на полном серьёзе, может и после Путина попытаются, хотя...   
"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса (Гегель)"
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felix
Malihka Malihka #
28 января 201722:45
Отняли у горожан прекрасный парк на Ялтинской под постройку гадюшника - Дома русско - немецкой Дружбы - кушайте теперь эту дружбу.   СНЕСТИ ЭТОТ ГАДЮШНИК И ВЕРНУТЬ ГАРОЖАНАМ  ПАРК!
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Балтиец1941
1941 Балтиец #
12:52
Уже закрыли. За эстремизм.
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
28 января 201722:56
А ну фу.
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YuryOld
YuryOld #
28 января 201723:29
Я не понял - Литва решила присоединиться к Калининградской области?
А на хрена вы нам ребята, да ещё и с американскими танками?
Нет уж, содержите и себя и американцев сами, Советский Союз давно закончился.
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Балтиец1941
1941 Балтиец #
12:51
Но Клайпеду можно и отжать. А Вильно отдать Беларуси. Будет с Беларусью граница общая.
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НиколайФомич
Фомич Николай #
09:50
Хорошая мысль.
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Ref39
Ref39 #
28 января 201723:48
Бред рассчитанный на слабоумных. Но ктонибудь может в это и поверит.
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тет-а-тет...
... тет-а-тет #
28 января 201723:56
Хочет-то он хочет, да кто же ему отдаст? В морду быстрее получит.
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akimol
akimol #
04:25
молодцы лабусы!!! подкиньте идею Евросоюзу по пересмотру територий 2-й мировой. А мы посмотрим где вы будете после этого. Об этом они мечтали ещё 40 лет назад, сколько лет тут живу - столько лет они эту тему мусолят. Вообразили себя государством - право голоса заимели .... Слишком накладно будет нам ещё вас на себе тащить с вашим американким барахлом .....
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