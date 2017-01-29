Депутат Сейма Литвы предложил забрать Калининградскую область у России

Бывший пресс-секретарь президента Литвы, а ныне депутат Сейма Линас Бальсис предлагает вновь поднять вопрос о том, чтобы забрать Калининградскую область у России. Об этом он заявил 20 января в формате дискуссии "Мир в 2017 году", прошедшей в Вильнюссе, сообщает издание BaltNews.lt.

По мнению Бальсиса, Калининград не был отдан России навсегда. Теперь его возвратом должна заняться Литва или руководство Евросоюза, либо это должно быть сделано общими усилиями.

"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование…. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", — сказал Линас Бальсис.

При этом он отметил, что Россия сама нарушила правила неприкосновенности границ.

"Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ", — заявил Бальсис.

По сообщению "Интерфакс", в начале сентября на экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин отметил, что попытки пересмотра территориальных итогов Второй мировой войны могут привести к непредсказуемым последствиям.

"А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее", — сказал Путин.