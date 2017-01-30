"Идиотские слова": литовские политики раскритиковали депутата Бальсиса за призыв вернуть Калининград

Представители власти опасаются очередного витка напряжения с Россией, а политики и общественники призывают "сгладить углы" и не обращать внимания на заявления отдельных деятелей.

Российский агент

Бывший министр обороны республики Раса Юкнявичене, один из главных сторонников конфронтации с Россией, считает, что заявления о статусе Калининграда и Вильнюса очень опасны. По её утверждению, официальный Вильнюс не собирается пересматривать итоги Второй мировой войны, а заявления Бальсиса и Джабарова — это спекуляции на тему российской угрозы.

"Это удивляет, поскольку никто из официальных лиц в Литве не заявлял о претензиях на Калининградскую область", — написала Раса Юкнявичене на своей странице в Facebook

Более того, она выразила предположение, что Линас Бальсис может быть российским агентом: его заявления могут дать повод Кремлю для дальнейшей милитаризации в регионе и эскалации военного конфликта.

"Кажется, ещё в 2011 году Кремль через генерала Валерия Герасимова представил карту военных угроз России. В ней — территориальные претензии других стран на управляемые Россией территории, в том числе и на Калининградскую область. Было указано, что такие претензии есть у Германии и Литвы. Хотя никаких претензий у нас не было. Было очевидно, что это может быть отличным предлогом для запланированной в будущем провокации. Возможно — предлогом для военных действий", — считает она.

Раса Юкнявичене подчеркнула, что крайне негативно относится к словам Линаса Бальсиса.

"Очевидно, что это провокация. Не могу лишь сказать, воспользовалась ли кремлёвская пропаганда идиотскими словами члена Сейма либо он сам им это подсунул", — резюмировала бывший министр обороны.

Нагнетают ситуацию

Специалист по работе с национальными меньшинствами, известная общественница и политик Вильнюсского края Юлия Мацкевич заявила Клопс.Ru, что не следует обращать внимание на заявление отдельных политиков. По её словам, это желание поднять рейтинги.

"Заявление российского сенатора — это ответ на комментарий Бальсиса о Калининграде. Я считаю, что это простой трёп с явным желанием задеть литовскую сторону. Они видят, какая волна поднимается в Литве из-за разговоров о российской угрозе, поэтому ещё больше нагнетают ситуацию неосторожными речами, желая и дальше поддерживать этот (воинственный) тонус в Литве", — сказала Мацкевич.

Литва не хочет конфликта

Депутат Сейма, правоцентрист Пятрас Гражулис, член парламентского комитета по иностранным делам, рассказал корреспонденту Клопс.Ru, что выступает против заявлений о пересмотре итогов Второй мировой войны. По его словам, заявление Бальсиса о Калининграде, равно как и Джафарова о Вильнюсе, — это спекуляции на тему российской угрозы.

"Не нужно поощрять эскалацию конфликта, в нашем регионе и так очень сложная ситуация. Господа Бальсис и Джафаров создают ненужное напряжение. Такие речи очень опасны. В то время, когда нам нужно искать точки соприкосновения и сглаживать углы, отдельные деятели всё портят и сеют рознь между странами", — подчеркнул Гражулис.