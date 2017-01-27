Пятикоп попросит Медведева предоставить льготы калининградским производителям

Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп планирует обратиться к председателю правительства России Дмитрию Медеведеву с просьбой о предоставлении льгот по НДС и по отчислениям в Госстрах для производителей региона. Он написал об этом на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".



Во время пленарного заседания Госдумы по вопросу внесения изменений в Бюджетный кодекс депутат акцентировал внимание представителей Минфина на том, что в документ могут быть заложены заранее не выполнимые условия.



В качестве примера могу привести ситуацию, озвученную врио губернатора Антоном Алихановым. На самом верху была достигнута договоренность, что для устойчивого развития бизнеса в Калининградской области будут предоставлены производителям льготы по НДС и льготы по отчислению в Госстрах. Но на постоянно действующей рабочей группе по Калининградской области под руководством Дмитрия Козака предложения Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области и губернатора поддержаны не были, — написал Пятикоп.



Депутат отметил, что теперь региону придётся "повторно проходить путь на самый верх". "Думаю, что это можно сделать на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Без поддержки президента России сделать это будет сложно", — сказал Пятикоп.