Песков: Наличие конкуренции Путину пошло бы на пользу России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России пошло бы на пользу наличие в стране серьёзной оппозиции, представитель которой смог бы стать конкурентом Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на BBC сообщает РИА "Новости".



Так Дмитрий Песков прокомментировал возможное выдвижение на выборах кандидатуры оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что гарантировать выдвижение того или иного кандидата может только Центризбирком.



Говоря о возможном выдвижении на выборах 2018 года кандидатуры Владимира Путина, Песков сказал, что как гражданин страны надеется на то, что это произойдёт.