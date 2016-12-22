Песков прокомментировал намерение Навального участвовать в президентских выборах

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал намерение Навального принять участие в выборах главы страны. Об этом сообщают "Известия".



"В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, для того чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться, это его право — выдвигаться в президенты", — сказал Песков.



Ранее в Кремле Ранее в Кремле говорили , что участие оппозиционера Алексея Навального в выборах поможет легитимизировать их результаты.