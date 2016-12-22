Песков прокомментировал намерение Навального участвовать в президентских выборах
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал намерение Навального принять участие в выборах главы страны. Об этом сообщают
"Известия".
"В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, для того чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться, это его право — выдвигаться в президенты", — сказал Песков.
Ранее в Кремле говорили
, что участие оппозиционера Алексея Навального в выборах поможет легитимизировать их результаты.
Алексей Навальный в декабре 2016 года разместил
на своём сайте предвыборную программу для участия в президентских выборах 2018 года в России.
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