Обама: некоторые американцы доверяют Путину больше, чем правительству США

Президент США Барак Обама рассказал, что обеспокоен тем фактом, что некоторые американцы больше доверяют России, чем американскому правительству. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.



"Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США", — заявил Обама. Он отметил, что раскол между республиканцами и демократами продемонстрировала ситуация с "российскими хакерами".