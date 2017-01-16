Обама: некоторые американцы доверяют Путину больше, чем правительству США
Барак Обама. Фото с сайта Белого дома
Президент США Барак Обама рассказал, что обеспокоен тем фактом, что некоторые американцы больше доверяют России, чем американскому правительству. Об этом он сообщил
в интервью телеканалу CBS.
"Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США", — заявил Обама. Он отметил, что раскол между республиканцами и демократами продемонстрировала ситуация с "российскими хакерами".
Ранее спецслужбы США обвинили Россию в кибератаках, которые могли повлиять на итоги президентских выборов в стране. Ряд политиков считают, что Москва помогла Дональду Трампу стать президентом. Сам Трамп назвал
эти обвинения "смехотворными". Российские власти также опровергали свою причастность к действиям хакеров. В Кремле прокомментировали опубликованный документ и сказали, что он напоминает охоту на ведьм.
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