Напоминает охоту на ведьм: Песков прокомментировал доклад спецслужб США о хакерских атаках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный спецслужбами документ о хакерских атаках. Он сказал, что доклад напоминает охоту на ведьм. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты за ведьмами". Мы помним эти периоды истории. Мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, всё-таки ориентируемыми на диалог, а не на эмоциональные такие припадки", — сказал Песков.



Он подчеркнул, что российская сторона отрицает любую причастность Москвы, официальных лиц или ведомств страны к хакерским атакам.



Песков сказал, что опубликованный американскими спецслужбами документ содержит ничем не подкреплённые обвинения любительского уровня, добавив, что в Москве устали от голословных обвинений.