Напоминает охоту на ведьм: Песков прокомментировал доклад спецслужб США о хакерских атаках
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный спецслужбами документ о хакерских атаках. Он сказал, что доклад напоминает охоту на ведьм. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты за ведьмами". Мы помним эти периоды истории. Мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, всё-таки ориентируемыми на диалог, а не на эмоциональные такие припадки", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что российская сторона отрицает любую причастность Москвы, официальных лиц или ведомств страны к хакерским атакам.
Песков сказал, что опубликованный американскими спецслужбами документ содержит ничем не подкреплённые обвинения любительского уровня, добавив, что в Москве устали от голословных обвинений.
Ранее спецслужбы США обвинили
Россию в кибератаках, которые могли повлиять на итоги президентских выборов в стране.
Ряд политиков считают, что Москва помогла Дональду Трампу стать президентом. Сам Трамп назвал эти обвинения "смехотворными". Российские власти также опровергали свою причастность к действиям хакеров.
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