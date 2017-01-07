Американская разведка: атакованные хакерами системы не связаны с подсчётом голосов на президентских выборах

ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали совместный доклад о "вмешательстве России" в президентские выборы в США. В нём указано
, что системы, которые были атакованы "российскими хакерами", никак не связаны с подсчётом голосов.
Американские спецслужбы считают, что власти России хотели помешать кандидату в президенты США Хиллари Клинтон стать президентом, подорвать демократический процесс в стране и "очернить" Хиллари Клинтон в глазах избирателей.
В документах указано, что распоряжение о проведении такой кампании якобы лично отдал президент России Владимир Путин. Американские спецслужбы полагают, что Российская сторона прибегла к хакерским атакам, "посредничеству третьих лиц", "проплаченным троллям" и использовала деятельность СМИ.
Большое внимание в докладе уделено тому, что после летних Олимпийских игр российские хакеры выбрали одной из главных целей Всемирное антидопинговое агентство.
В документе также указано, что после выборов в США Москва пыталась взломать американские экспертные центры и неправительственные организации в области национальной безопасности, международной политики и обороны. По мнению спецслужб США, российские власти хотели собрать материалы, которые в будущем можно было бы применить для влияния на внутренние дела США.
Ранее спецслужбы США обвинили
Россию в кибератаках, которые могли повлиять на итоги президентских выборов в стране.
Ряд политиков считают, что Москва помогла Дональду Трампу стать президентом. Сам Трамп назвал эти обвинения "смехотворными". Российские власти также опровергали свою причастность к действиям хакеров.
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