Алиханов анонсировал появление в ближайшие дни "вице-премьера по социалке"
После рабочего выезда в Озёрск в среду, 11 января, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в скором времени назначит заместителя, который будет курировать социальную сферу.
"Не всем говорил... и просил никому не говорить... но он будет в ближайшие дни", — заявил глава Калининградской области.
Напомним, на днях главой регионального министерства строительства и ЖКХ был назначен
врио вице-премьера Федосеев.
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