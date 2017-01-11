Алиханов анонсировал появление в ближайшие дни "вице-премьера по социалке"

После рабочего выезда в Озёрск в среду, 11 января, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в скором времени назначит заместителя, который будет курировать социальную сферу.



"Не всем говорил... и просил никому не говорить... но он будет в ближайшие дни", — заявил глава Калининградской области.