Главой регионального министерства строительства и ЖКХ назначен врио вице-премьера Федосеев

Врио губернатора Калининградской области подписал распоряжение о назначении на должность главы министерства строительства и ЖКХ временно исполняющего обязанности вице-премьера Максима Федосеева. Об этом сообщили в правительстве.



Антон Алиханов, комментируя назначение, сообщил, что в регионе создаётся "новое суперведомство", которое будет заниматься сферой ЖКХ, реализацией ФЦП и строительной отраслью.



"Максим Федосеев ранее курировал данные вопросы. Он является опытным и энергичным управленцем, который в состоянии решать стоящие перед регионом задачи", — сказал глава региона. Алиханов подчеркнул, что руководство новой структурой является большой ответственностью. С понедельника, 9 января, Максим Федосеев будет совмещать должности врио заместителя председателя правительства и министра.



Максим Федосеев сказал, что сферы строительства и ЖКХ не являются новыми для него. "Новое назначение для меня — большая честь и ответственность. Как и раньше, я буду прилагать максимальные усилия, чтобы оправдать доверие главы региона", — отметил он.



В 1999 году он окончил Калининградский государственный университет. До 2005 года занимал должность заместителя руководителя межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Калининградской области. Занимал он и должность заместителя главы Гурьевского муниципального района.



В 2011—2012 годах он руководил Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.



С августа по сентябрь 2012 года исполнял обязанности министра ЖКХ и ТЭК Калининградской области. До сентября 2015 года являлся министром ЖКХ и ТЭК региона.



Должность заместителя председателя правительства Калининградской области Федосеев занимает с сентября 2015 года.