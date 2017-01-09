Главой регионального министерства строительства и ЖКХ назначен врио вице-премьера Федосеев
Врио губернатора Калининградской области подписал распоряжение о назначении на должность главы министерства строительства и ЖКХ временно исполняющего обязанности вице-премьера Максима Федосеева. Об этом сообщили в правительстве.
Антон Алиханов, комментируя назначение, сообщил, что в регионе создаётся "новое суперведомство", которое будет заниматься сферой ЖКХ, реализацией ФЦП и строительной отраслью.
"Максим Федосеев ранее курировал данные вопросы. Он является опытным и энергичным управленцем, который в состоянии решать стоящие перед регионом задачи", — сказал глава региона. Алиханов подчеркнул, что руководство новой структурой является большой ответственностью. С понедельника, 9 января, Максим Федосеев будет совмещать должности врио заместителя председателя правительства и министра.
Максим Федосеев сказал, что сферы строительства и ЖКХ не являются новыми для него. "Новое назначение для меня — большая честь и ответственность. Как и раньше, я буду прилагать максимальные усилия, чтобы оправдать доверие главы региона", — отметил он.
В 1999 году он окончил Калининградский государственный университет. До 2005 года занимал должность заместителя руководителя межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Калининградской области. Занимал он и должность заместителя главы Гурьевского муниципального района.
В 2011—2012 годах он руководил Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.
С августа по сентябрь 2012 года исполнял обязанности министра ЖКХ и ТЭК Калининградской области. До сентября 2015 года являлся министром ЖКХ и ТЭК региона.
Должность заместителя председателя правительства Калининградской области Федосеев занимает с сентября 2015 года.
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