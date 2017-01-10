Горбачёв не ответил на требование Литвы явиться в суд для дачи показаний

Бывший президент СССР Михаил Горбачев никак не отреагировал на требование литовского суда дать показания по делу о штурме телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным литовских СМИ, суд отправлял приглашение простым и электронным письмом.

"Никакого ответа от Михаила Горбачева или его фонда получено не было", — цитирует слова вице-министра юстиции Литвы Юлиюса Пагоюса агентство BNS.

Ранее сообщалось , что Вильнюсский окружной суд планирует опросить Горбачёва в качестве свидетеля по делу, так как доказательств, которые помоги признать его подозреваемым, недостаточно.

По данным литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил тяжёлые ранения, более 1 000 человек — ранения других степеней тяжести. Среди обвиняемых оказался и калининградский офицер Юрий Мель.