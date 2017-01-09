Удальцов: Литовские депутаты готовы вести диалог об улучшении отношений с Россией

В ближайшее время в Госдуме РФ должна быть создана межпарламентская группа по связям с Литвой. Об этом заявил посол РФ Александр Удальцов, сообщает РИА "Новости".

Удальцов считает, что для улучшения отношений между двумя странами должен быть налажен диалог между литовским Сеймом и Госдумой.

"Между нашими парламентами уже давно не было контактов. Меня проинформировали, что в литовском Сейме создана межпарламентская группа по связям с Российской Федерацией. Мы оцениваем создание такой группы позитивно. Я передам Москве, что и мы должны поспешить с созданием аналогичной группы в Госдуме и организовать встречу наших парламентариев", — заявил Удальцов.