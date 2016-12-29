МИД РФ: литовцы активно поддерживают идею МПП с Калининградом

Посол России в Литве Александр Удальцов сообщил, что, согласно данным МИД РФ, литовцы активно поддерживают идею введения местного приграничного передвижения с Калининградской областью. Об этом сообщили в МИД.



"Напомню, что наше предложение литовской стороне о заключении двустороннего соглашения о местном приграничном передвижении остаётся в силе. По нашим наблюдениям, жители Литвы, особенно приграничных регионов, эту идею активно поддерживают", — сказал он.



Посол сообщил, что литовская сторона рассматривает Калининградскую область в качестве одного из приоритетных регионов для развития контактов. Он напомнил, что министр иностранных дел соседней республики Линас Антанас Линкявичюс назвал регион "окном для контактов между Литвой и Россией", которое необходимо использовать в качестве "плацдарма для экономических и культурных связей".



"Мы выступаем за развитие межрегионального сотрудничества с Литвой на прагматичной основе, причём не только с Калининградской областью. Мы за более широкое общение людей по обе стороны границы, которое позволяет им лучше познать друг друга, развеять любые рукотворные мифы, псевдоугрозы, повлиять в нужном направлении на состояние межгосударственных отношений", — заявил Александр Удальцов.