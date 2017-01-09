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Алиханов назначил юриста Кузнецову руководителем регионального агентства по имуществу

11:17
  1759 2
  • Фото Эдуарда Молчанова
Фото Эдуарда Молчанова
В понедельник, 9 января, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов подписал распоряжение о назначении юриста Натальи Кузнецовой на должность руководителя регионального агентства по имуществу.

Наталья Кузнецова сообщила, что приоритетными направлениями деятельности агентства являются оптимизация структуры государственной собственности, пополнение доходной части бюджета, содействие формированию налоговой базы по земельному и имущественным налогам за счёт вовлечения неиспользуемых земель и объектов имущества. Также она назвала в числе приоритетных направлений привлечение продуктивных инвесторов за счёт использования активов области.

Ещё одной задачей, поставленной главой региона перед агентством, является сохранение объектов культурного наследия.

Антон Алиханов, комментируя назначение, сказал: "Президентом поставлена задача до ноября 2017 года произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов.

Необходимо также приватизировать имущество, не приносящее доход в областной бюджет, а также не используемое для решения социальных задач. Именно поэтому нам необходимо было привлечь к решению таких серьёзных вопросов высококвалифицированного юриста. Уверен, что она хорошо справится с возложенными на неё обязанностями".

Наталья Кузнецова в 2000 году окончила Калининградский государственный университет по специальности "юрист". В области юриспруденции работает с 1997 года. С 2001 года работала руководителем юридической службы на заводе группы "Пивоварни Ивана Таранова — ООО "Компания ПИТ", реорганизованном в дальнейшем в филиал "Хайнекен". С 2012 года Кузнецоваа работала на разных должностях в ГК "Содружество", до этого — в ООО "БалтТехПром".

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
11:45
Слабо улавливается элемент тождественности между "пивняком" и службой государевой ?
Непонятно, исходя из её опыта работы, какие у неё "сильные стороны", какие "деловые качества", необходимые для успешной работы в новой должности.
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gromamau
gromamau #
12:25
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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