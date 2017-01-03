Марин Ле Пен назвала крымский референдум законным
Фото с предвыборного сайта Марин Ле Пен
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт", заявила, что считает законным присоединение Крыма к России. Как сообщает РИА Новости
, слова Ле Пен прозвучали в интервью телеканалу BFMTV.
"Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России, - пояснила свою позицию Ле Пен. - Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум".
Кроме того, кандидат в президенты Франции отметила важность установления стратегических отношений между Россией и Францией в ходе борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Шансы Ле Пен на победу в выборах стабильно оцениваются как высокие.
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