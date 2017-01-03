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Главная Новости Политика

Марин Ле Пен назвала крымский референдум законным

14:31
  1024 6
  • Фото с предвыборного сайта Марин Ле Пен
Фото с предвыборного сайта Марин Ле Пен
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт", заявила, что считает законным присоединение Крыма к России. Как сообщает РИА Новости, слова Ле Пен прозвучали в интервью телеканалу BFMTV.
 
"Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России, - пояснила свою позицию Ле Пен. -  Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум".
 
Кроме того, кандидат в президенты Франции отметила важность установления стратегических отношений между Россией и Францией в ходе борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ).
 
Шансы Ле Пен на победу в выборах стабильно оцениваются как высокие.
 

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6 комментариев Правила комментирования

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Сергунчик
Сергунчик #
14:42
Большинство людей до конца не осознают, что власть полностью определяет их жизнь. Все кризисы, войны, религии, политика, экономика, финансы и сами деньги - все это часть единой системы, которая создана и контролируется группой властителей, с целью глобального порабощения людей. Эти злодеи и есть причина глобальных трудностей и несчастья в жизни каждого из нас. Ресурсов и технологий более чем достаточно для благополучной жизни каждого живущего на земле человека, в полном согласии с природой.
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romeo
eo rom #
16:03
Читайте на сон грядущий опус А.Гончарова "Вечерний звон на Лубянке":
Мы-то еще недавно думали, что либерализм есть нечто теплое, голубоглазое и пушистое. Как незабвенная овечка Долли. На этом сугубо настаивали благостно-постный, зомбированный академик Сахаров, неистовая гражданка США Людмила Алексеева, перепутавшая по причине старческого склероза страну обитания со страной проживания, первая красавица Демсоюза и единственный его член Валерия Новодворская, полузащитник прав человека и террориста Сергей Ковалев. Они сошли со сцены, породив новую популяцию болотных конферансье.
Мы-то думали, а либералы без раздумий, на голом моменте бараньих инстинктов объявили излишним, вредным и тормозящим демократический процесс - все, что невозможно оценить в твердой валюте, о чем и говорил в свое время Чубайс: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрут еще тридцать миллионов - так слава же богу. Они не вписались в рынок».
В рынок недурно вписались космополитические меньшинства, ведомые авангардом лузеров, юзеров, транссексуалов, либерастов, наркоманов и вырожденцев. Вписавшись в комфорт безответственности, провозгласили себя участниками «снежной революции». Таково было изначальное название протестного «марша миллиардов», свернутое за отсутствием снега в Москве. И стало движение «болотным». Либо мы не о том думаем, либо что-то неладно с либералами. Похоже, неладно все. Кто-то предал «белоленточные идеалы» вместе с трикотажным контрацептивом Артемия Троицкого, и в американском посольстве грубо захлопнули дверь перед «революционными хомячками»: вы не наши агенты, вы - агенты Кремля!..
И пошли они, стужей палимые, повторяя: «Суди его, Джон!» Хотя, по правде говоря, на нового госсекретаря США Джона Керри особых надежд не возлагали. Это не тетушка Хиллари - участливо отстегивавшая щедрые гранты на каждый протестный всхлип из России. Ни на кого они не возлагают надежд после того, как их предали.
Избытком мыслей удивить нельзя, удивили их отсутствием. Даже обласканный либеральной общественностью, съевший на этом не одну сотню водевильных собак Евгений Гришковец, и тот как с дуба рухнул, прозревая: «Нет никакой оппозиции. Есть набор фриков. Я вижу довольно энергичных и не очень умных людей. Они настолько нелепые, навязчивые и мелкие, словно находятся на госокладе. Им, наверно, специально платят, чтобы у нас была вот такая потешная оппозиция».
Собака съела Гришковца. Отповедь графоману и лицедею последовала от политтусовщицы Ольги Бакушинской незамедлительно: «Он ведет себя, как Сонька, которую за проституцию выгнали из публичного дома, изображает из себя невинную лилию и говорит, что его прям всего использовали эти гадкие люди. А на самом деле Гришковец - егозливая, бездарная сучка и всегда таким был. Пить ему надо меньше и языком трепать».
Болотная тусовка, уподобленная Бакушинской публичному дому, ужалась до пары десятков фриков координационного совета, прикованных друг к другу взаимным отвращением, мстительно требовала судить предателя. Не егозливый Гришковец имелся в виду и даже не плюгавый Шендерович с отмороженным Троицким. Это все беспричинно ликующие Соньки, уличенные в проституции - что с них взять?
Беда в другом. Тезис «короля играет свита» не прокатил. Король оказался мухой, пренебрегшей президентскими котлетами. За что боролись, не щадя живота Дмитрия Быкова?.. Бывшие оппозиционеры желали и жаждали страшного суда над виновником глобального облома- двойным агентом Дмитрием Медведевым.
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Сергунчик
Сергунчик #
14:43
Сказки про ле пен и путю и крым для обычных покорных и обманутых людей, которым предначертано прожить серую жизнь в рабстве денег, религиозных мифов, в страхе, страданиях, бедности и подчинении.
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romeo
eo rom #
16:06
Анатолий Гончаров "Вечерний звон на Лубянке":

Роль болвана в преферансе
Когда в Америке обвиняют Барака Обаму в ошибочной политике по отношению к России, то имеют в виду, как Путин через Медведева обманул Госдеп и президента, хотя все планы и замыслы обязаны были привести к обратному результату. Никто в Вашингтоне не думал всерьез, что Обама действительно собирается выстроить новый тип отношений с Россией. Дураков нет. Россию собирались обмануть в очередной раз, манипулируя тщеславием Медведева и подогревая его амбиции «болотным протестом».
Умы смутились и съехали в одночасье. Американцы не сразу поняли, что произошло. Когда поняли, не поверили, что, поддерживая оппозицию, сработали на Путина. Лидеры «болота» тоже не поверили, но они и не поняли ничего. И обиделись на посольство США, отказавшее им в публичной поддержке. До самого Медведева трудно доходило, что он, полагая себя главой государства, старательно, до конца исполнил роль «двойного агента». Говоря словами легендарного Штирлица, это была роль болвана в старом польском преферансе. Его с обеих сторон использовали втемную, подставили, как последнего лоха, но только со стороны Кремля получил он компенсацию в виде лидерства в раздерганных рядах «Единой России». Крайне сомнительную компенсацию, но другой не предлагали.
Надо признать, что Путин поступил гуманно. На съезде «ЕР» объявил ошарашенного Медведева соавтором спецоперации «Двойной агент», сказав, что они все это с Дмитрием Анатольевичем вместе придумали и обо всем договорились еще в 2006 году. Это был шок в стенах мистера Обамы и миссис Клинтон. Они блестяще разыграли «болвана» в политическом преферансе, а он оказался джокером в чужой игре. Несчастная Хиллари попеременно впадала то в истерику, то в обморок, пока не выпала в отставку, предварительно оплатив кучу неутешительных диагнозов.
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Изoниазид (Doghunter)
Изoниазид (Doghunter) #
15:38
Начать с того, что Крым ни когда не был украинским. Ни один украинский солдат капли крови не пролил. КрымНАШ, Путин forever.
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YkostyKosty
Kosty Ykosty #
16:54
Чую, сейчас она срочно изнасилует горничную, скачает пару гигов детскрй порнухе, скроет пару миллионов от налогов и прикупит пару кг кокаина.
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