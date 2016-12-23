Шойгу: Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена

Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил о полном прекращении военной операции в Алеппо. Об этом сообщает Интерфакс.



Шойгу доложил, что завершён вывод боевиков из города. "Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договорённости о полном прекращении огня в Сирии", — сказал министр.



Президент ответил, что важной составляющей полного прекращения огня в Сирии является освобождение Алеппо от боевиков.