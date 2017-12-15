Эксперты: долги по взносам за капремонт списаны не будут

Задолженность за капитальный ремонт аннулироваться не будет, поскольку эти взносы не относятся ни к каким видам налогов. Такое разъяснение в пятницу, 15 декабря, даёт на своём сайте Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области.

Уточнение понадобилось после того, как на большой пресс-конференции 14 декабря глава государства Владимир Путин предложил освободить россиян от долгов по налогам. Некоторые граждане посчитали, что речь идёт в том числе и о задолженности по взносам на капремонт, сообщили в Фонде.

Однако эти взносы не относятся ни к одному из видов налогов – на доходы физических лиц, на прибыль, на добавленную стоимость или акцизы, разъяснили эксперты. Поэтому будет ошибкой считать, что предложенная президентом налоговая амнистия касается задолженностей по капремонту.