Путин предложил списать налоговые долги для населения

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым списать налоговые долги физическим лицам. Об этом глава государства заявил в четверг, 14 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

Под амнистию должны попасть около 42 миллионов россиян, накопивших примерно 41 миллиард налоговых долгов, уточнил Путин. Этих людей нужно освободить от выплат, не заставляя являться в инспекции ФНС, сказал президент.

"Налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы – эти задолженности касаются где-то 42 миллионов человек, и общий объем этой задолженности 41 миллиард руб. Я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат, и сделать это нужно максимально дебюрократическим способом, без обращения человека в налоговые инспекции", — заявил глава государства.

Кроме того, следует освободить людей от долгов из-за списанных кредитов. В некоторых случаях банки не могут подтвердить списание, а контролирующие органы требуют с граждан уплаты налогов. Речь в данном случае почти о трёх миллионах россиян с совокупным долгом в сумме около 22 миллиардов рублей.

Впервые прозвучало предложение о прощении налоговых долгов индивидуальным предпринимателям. Мера коснется даже тех людей, которые уже не занимаются бизнесом, уточнил Путин.