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Главная Новости Общество

ТАСС: Улюкаева могут освободить от колонии по состоянию здоровья

16:01
  659
Алексея Улюкаева могут освободить от наказания в колонии по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
 
"Улюкаев может быть освобождён от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы в соответствии с действующими постановлениями правительства", — рассказал собеседник издания.
 
Речь идёт о постановлениях №3 и №4 правительства РФ. Первое позволяет освобождать помещённых под стражу лиц с тяжёлыми заболеваниями, второе — тяжелобольных, приговорённых к лишению свободы. Под их действие не подпадают те, кто помещён под стражу после приговора, который ещё не вступил в силу. 
 
Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. Его обвиняют в получении взятки размером два миллиона долларов. По данным следствия, он получил деньги за выданную министерством положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". СК утверждает, что располагает аудио- и видеозаписями, показаниями очевидцев и "специфическими следами на пальцах рук". В конце ноября суд наложил арест на всю его недвижимость в Смоленской области. По оценкам, стоимость арестованного имущества составила более полумиллиарда рублей. Прокуратура потребовала для экс-министра десять лет тюрьмы. Суд приговорил экс-министра к восьми годам колонии. 
 

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