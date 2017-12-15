ТАСС: Улюкаева могут освободить от колонии по состоянию здоровья

Алексея Улюкаева могут освободить от наказания в колонии по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

"Улюкаев может быть освобождён от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы в соответствии с действующими постановлениями правительства", — рассказал собеседник издания.

Речь идёт о постановлениях №3 и №4 правительства РФ. Первое позволяет освобождать помещённых под стражу лиц с тяжёлыми заболеваниями, второе — тяжелобольных, приговорённых к лишению свободы. Под их действие не подпадают те, кто помещён под стражу после приговора, который ещё не вступил в силу.