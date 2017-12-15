ТАСС: Улюкаева могут освободить от колонии по состоянию здоровья

Алексея Улюкаева могут освободить от наказания в колонии по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на источник в судебной системе.
"Улюкаев может быть освобождён от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы в соответствии с действующими постановлениями правительства", — рассказал собеседник издания.
Речь идёт о постановлениях №3 и №4 правительства РФ. Первое позволяет освобождать помещённых под стражу лиц с тяжёлыми заболеваниями, второе — тяжелобольных, приговорённых к лишению свободы. Под их действие не подпадают те, кто помещён под стражу после приговора, который ещё не вступил в силу.
Алексея Улюкаева задержали
в ночь на 15 ноября 2016 года. Его обвиняют в получении взятки размером два миллиона долларов. По данным следствия, он получил деньги за выданную министерством положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". СК утверждает, что располагает аудио- и видеозаписями, показаниями очевидцев и "специфическими следами на пальцах рук". В конце ноября суд наложил арест на всю его недвижимость в Смоленской области. По оценкам, стоимость арестованного имущества составила
более полумиллиарда рублей. Прокуратура потребовала
для экс-министра десять лет тюрьмы. Суд приговорил
экс-министра к восьми годам колонии.