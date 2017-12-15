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Главная Новости Общество

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии

12:57
  417
Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает "Медуза".
 
Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов. Ему предстоит выплатить штраф в размере взятки — 130 млн рублей. 
 
Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. Его обвиняют в получении взятки размером два миллиона долларов. По данным следствия, он получил деньги за выданную министерством положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". СК утверждает, что располагает аудио- и видеозаписями, показаниями очевидцев и "специфическими следами на пальцах рук". В конце ноября суд наложил арест на всю его недвижимость в Смоленской области. По оценкам, стоимость арестованного имущества составила более полумиллиарда рублей. Прокуратура потребовала для экс-министра десять лет тюрьмы. 
 

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«Уголовное дело в отношении Алексея Улюкаева »

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