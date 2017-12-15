Улюкаева приговорили к восьми годам колонии

Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов. Ему предстоит выплатить штраф в размере взятки — 130 млн рублей.
Алексея Улюкаева задержали
в ночь на 15 ноября 2016 года. Его обвиняют в получении взятки размером два миллиона долларов. По данным следствия, он получил деньги за выданную министерством положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". СК утверждает, что располагает аудио- и видеозаписями, показаниями очевидцев и "специфическими следами на пальцах рук". В конце ноября суд наложил арест на всю его недвижимость в Смоленской области. По оценкам, стоимость арестованного имущества составила
более полумиллиарда рублей. Прокуратура потребовала
для экс-министра десять лет тюрьмы.