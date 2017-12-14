Глава Сбербанка заявил, что не верит в банки

Герман Греф заявил, что не верит в банки. Такое заявление глава Сбербанка сделал, рассказывая о новой стратегии на 2018–2020 годы, передают "Ведомости"

"Я не верю в банки. Если вы мне скажете, что нужно строить банк, тогда это не я и не наша команда", — рассказал Греф, отметив, что маяком и основной конкуренцией для него являются технологические компании.

Греф рассказал, что каждый год в Кремниевой долине Сбербанк спрашивал у Google, Apple, Amazon и Facebook, не намерены ли они пойти в банковский бизнес. Обычно компании отвечали, что он слишком жёстко регулируется и они не могут представить в своих офисах чиновников из надзорных ведомств. В этом году они отвечают иначе, отметил Греф. Facebook зарегистрировал банк в двух юрисдикциях. Глава Сбербанка полагает, что на аналогичный шаг пойдут Google и Amazon, и хочет быть готовым к этому.

Возврат на капитал банков снижается, и в этой отрасли появились новые игроки — финтех-компании. "Поконкурировать с теми ребятами, которые здесь родились, выросли и создали технологический задел", — рассказал Греф о планах Сбербанка.