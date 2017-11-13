В правительстве предложили выносить судебные решения с помощью искусственного интеллекта

Департамент проектной деятельности правительства РФ предложил Дмитрию Медведеву использовать цифровые технологии и искусственный интеллект в судебной системе. Об этом сообщает "Коммерсант"

Глава проектного офиса правительства Андрей Слепнев назвал несовершенство российской правовой и судебной системы одним из основных препятствий для инвестиций и развития экономики. Он отметил, что у российского права есть такие недостатки, как устаревшее, непрозрачное и избыточное регулирование, коррупция и затянутые сроки рассмотрения дел. Решить эти проблемы должны новые технологии.

Сначала эксперты предлагают выявить конкретные неэффективные нормы. Затем последует создание "электронных кодексов" — единой системы нормативных документов для всех уровней власти. Последним этапом должно стать внедрение автоматизированной системы поддержки правовых решений, которая задействует искусственный интеллект. Она сможет генерировать новые судебные решения и проверять их на ошибки и коррупционную составляющую.