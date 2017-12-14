Союзу фотохудожников вернули Закхаймские ворота

В Калининграде Союз фотохудожников получил ключи от здания Закхаймских ворот. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



"Мы обменялись арендными обязательствами — Калининградскому центру стандартизации и метрологии отдали часть помещения, принадлежащего региональному агентству по имуществу, а взамен получили в аренду Закхаймские ворота, — объяснил заместитель председателя правительства области Гарри Гольдман. — В течение трёх месяцев у нас будет проходить процесс мены имущества на основании этих договоров. Таким образом, мы выполнили поручение главы региона о возобновлении в воротах работы Союз фотохудожников — они уже получили ключи от помещения. Сейчас там планируется проведение ремонтных работ силами общественной организации".



"Формат "Арт-ворот", к которому все привыкли, обязательно сохранится. Договор, который сейчас подписан, предполагает проведение ремонтных работ. Все заинтересованные граждане смогут принять участие в нём и прийти в "Ворота". Мы, конечно, будем приглашать на субботники людей, — рассказала Клопс.Ru руководитель регионального союза Анна Карпенко. — Сейчас мы разрабатываем проект по тому, что там будет после ремонтной фазы. Площадка ни в коему случае не должна терять своего открытого характера, там должно происходить много мероприятий".

Карпенко напомнила, что Союз фотохудожников имеет президентский грант и будут реализовать проект по нему именно на базе "Ворот". Первое мероприятие состоится в марте 2018 года.



Уточняется, что фотохудожники первые три месяца не будут вносить арендную плату за пользование зданием, в котором ранее располагалось арт-пространство "Ворота".



Напомним, после повышения стоимости аренды весной 2017 года Союз фотохудожников Напомним, после повышения стоимости аренды весной 2017 года Союз фотохудожников оказался не способен выплачивать нужную сумму , из-за чего здание пришлось покинуть.