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Союзу фотохудожников вернули Закхаймские ворота

13:48
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В Калининграде Союз фотохудожников получил ключи от здания Закхаймских ворот. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Мы обменялись арендными обязательствами — Калининградскому центру стандартизации и метрологии отдали часть помещения, принадлежащего региональному агентству по имуществу, а взамен получили в аренду Закхаймские ворота, — объяснил заместитель председателя правительства области Гарри Гольдман. — В течение трёх месяцев у нас будет проходить процесс мены имущества на основании этих договоров. Таким образом, мы выполнили поручение главы региона о возобновлении в воротах работы Союз фотохудожников — они уже получили ключи от помещения. Сейчас там планируется проведение ремонтных работ силами общественной организации".

"Формат "Арт-ворот", к которому все привыкли, обязательно сохранится. Договор, который сейчас подписан, предполагает проведение ремонтных работ. Все заинтересованные граждане смогут принять участие в нём и прийти в "Ворота". Мы, конечно, будем приглашать на субботники людей, — рассказала Клопс.Ru руководитель регионального союза Анна Карпенко. — Сейчас мы разрабатываем проект по тому, что там будет после ремонтной фазы. Площадка ни в коему случае не должна терять своего открытого характера, там должно происходить много мероприятий".
 
Карпенко напомнила, что Союз фотохудожников имеет президентский грант и будут реализовать проект по нему именно на базе "Ворот". Первое мероприятие состоится в марте 2018 года.

Уточняется, что фотохудожники первые три месяца не будут вносить арендную плату за пользование зданием, в котором ранее располагалось арт-пространство "Ворота".

Напомним, после повышения стоимости аренды весной 2017 года Союз фотохудожников оказался не способен выплачивать нужную сумму, из-за чего здание пришлось покинуть. 
 
В июле 2017 года Антон Алихано заявил о планах вернуть объект Союзу фотохудожников. Осенью глава региона встретился с директором Калининградского центра стандартизации и метрологии Игорем Беловым, им удалось договориться о возвращении арт-пространства в здание Закхаймских ворот. "Полностью разделяю убеждение, что арт-пространство "Ворота", созданное Союзом фотохудожников вместе с калининградцами, занимает особое место на карте нашего города, играя важную роль в культурной и социальной жизни региона", — отметил тогда Алиханов.
 

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