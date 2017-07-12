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Алиханов: Мы ведём переговоры по возвращению арт-пространства в Закхаймские ворота

Автор: Анна Новицкая
15:47
  521 2
Архив Клопс.Ru
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил поддержку Союзу фотохудожников, который борется за возвращение арт-пространства в здание Закхаймских ворот. Об этом Клопс.Ru рассказала пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

"Мы сейчас проводим переговоры с региональным Центром стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области, чтобы в дальнейшем подобрать помещение, в которое переедет центр. Это позволит вернуть "Воротам" прежнюю прописку. Полностью разделяю убеждение, что арт-пространство "Ворота", созданное Союзом фотохудожников вместе с калининградцами, занимает особое место на карте нашего города, играя важную роль в культурной и социальной жизни региона. Оно ассоциировалось и будет ассоциироваться с Закхаймскими воротами", — сказал Антон Алиханов.

Руководитель Союза фотохудожников Анна Карпенко выразила благодарность властям за поддержку. "С 2012 года у нас прошло в Закхаймских воротах более шестисот мероприятий, что показывает истинно общественный характер этого пространства, которое не может быть утеряно и должно быть возвращено на своё место, — сказала она. — Нам очень радостно, что Антон Андреевич Алиханов разделяет это убеждение".

Также Карпенко отметила, что, поскольку юридически спорный объект принадлежит Российской Федерации, а не находится в региональном ведомстве, предстоит решить ряд непростых вопросов. Она подчеркнула, что Союз фотохудожников не обращался к врио губернатора специально — это была инициатива самого главы региона.
 
Руководитель Центра стандартизации и метрологии Игорь Белов рассказал, что такая договорённость была достигнута после двухчасовых переговоров с вице-губернатором Гарри Гольдманом. "В качестве третьей стороны была приглашена активистка Анна Карпенко, — отметил Белов. — В разговоре участвовал дистанционно и губернатор. Достигнуты две договорённости. Первая: правительство области и я как директор попытаемся реализовать проект по переводу Закхаймских ворот в собственность правительства Калининградской области. Взамен власти обязаны предоставить нам равноценную замену, если такая найдётся. Вторая договорённость — прекратить провокации и рассылку дезинформации, которая возбуждает население и создаёт конфликтную ситуацию, где из обыкновенного конфликта двух хозяйствующий субъектов раздувается городской или областной конфликт. Взамен я не должен больше комментировать эту ситуацию в средствах массовой информации. И госпожа Карпенко, и я такие обещания дали. Гарри Митиевич (Гольдман — Прим. ред.) указал, что на урегулирование и разрешение ситуации уйдёт не меньше трёх-четырёх месяцев. Но я думаю, он оптимист".

Ранее Игорь Белов рассказал о будущем Закхаймских ворот. По его словам, там планируется разместить дорогостоящее оборудование центра или сдать объект в аренду. 
 

О конфликте, разгоревшемся вокруг здания Закхаймских ворот, читайте в материале Клопс.Ru

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2 комментария Правила комментирования

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Павел Женев
Павел Женев #
15:56
нашего города

Как же чувак хочет стать своим. Не получится. Мы здесь варягов не любим. Даже гигант Боос с его серьезными возможностями и большими проектами был вунужден отправиться восвояси.


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Love
--- {} Love #
16:59
Раз уж Вы его упомянули, спасибо Боосу за Приморское кольцо
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