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"Есть два основных варианта": руководитель Центра метрологии рассказал о будущем Закхаймских ворот

17:28
  482 0
Архив Клопс.Ru
Музей марципана может не появиться в здании Закхаймских ворот. Об этом Клопс.Ru рассказал руководитель Центра стандартизации и метрологии Игорь Белов.
 
"Мы планировали это сделать, но я приостановил этот проект по просьбе вице-губернатора и врио министра культуры, — объяснил Белов. — У нас запланирована встреча с властями в первой половине июля для обсуждения этого вопроса. Власти усиленно стараются помочь решить вопрос и помочь союзу фотохудожников остаться в этом пространстве. Наши бывшие арендаторы (Союз фотохудожников — Прим. ред.) требуют вмешаться в ситуацию врио губернатора Антона Алиханова, врио министра культуры Андрея Ермака, но у региональных властей нет права распоряжаться федеральной собственностью".
 
Руководитель Центра метрологии обрисовал вероятное будущее помещения, вокруг которого разгорелся конфликт. "Будущее ворот — это два основных варианта: первый — это размещение метрологического оборудования, которое у нас есть в плане закупок. Это дорогостоящий комплект современного оборудования, закупка его произойдёт не раньше конца действ и начала следующего года. Второй вариант — всё же передать в аренду это помещение в соответствии с требованиями российского законодательства".
 
Также Белов рассказал, что фотохудожники по-прежнему отказываются забирать хранящееся в стенах ворот имущество. "Это очень болезненный для меня как руководителя вопрос", — отметил директор. По его словам, фотохудожники отказываются забрать барную стойку, деревянные стенды, радиоэлектронное оборудование, бокс для сбора средств, в котором находятся купюры, коробки с виниловыми пластинками и другие вещи, оставшиеся в здании. "У нас не остаётся выхода: выставить его на улицу — ну, это неправильно, оно стоит денег", — объяснил он. Белов отметил, что обсуждал этот вопрос с местными властями, в том числе рассматривался вариант аукциона, однако пока к реализации этого плана не планируется приступать.
 
Руководитель Союза фотохудожников Анна Карпенко объяснила Клопс.Ru, что имущество забирать организация сейчас не планирует. "Зачем? С нами договор никто не разрывал, уведомлений не было. Мы потеряли доступ к объекту с 5 июня — ЦСМ (Центр стандартизации и метрологии — Прим. ред.) заменил замок", — прокомментировала она.
 
"Конфликт искусственно создан, — отметил Белов. — Я называю эту ситуацию рядовым спором двух хозяйствующих субъектов. Один из этих субъектов, арендатор, не платил арендную плату четыре месяца и нарушил пункты договора, охранные обязательства. На основании этого с 5 июня все договорные отношения разорваны. Вот как ситуация выглядит на сегодня".
 
В конце мая стало известно, что в Закхаймских воротах вместо арт-пространства появится Музей марципана — об этом говорил врио министра культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. 
 
Подробности сложившейся ситуации читайте в материале Клопс.Ru
 

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