В Калининграде штрафстоянку перенесли на ул. Портовую и повысили стоимость услуг эвакуатора

В Калининграде изменился адрес штрафстоянки, куда свозят эвакуированные машины. Теперь она располагается не на ул. Космической, а на ул. Портовой, 20, сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Сейчас на стоянке находится около двух десятков эвакуированных за нарушение ПДД автомобилей.

"Со вчерашнего дня работаем по новому соглашению с администрацией города. Режим работы и функциональная деятельность стоянки остаются без изменений", — рассказал Клопс.Ru администратор парковки.

Изменилась и стоимость оказания услуг. Теперь перемещение транспортных средств категорий A, B, D, M составляет 2210 рублей 64 копейки. Стоимость эвакуации грузового транспорта составляет 8100 рублей. При этом час хранения автомобилей на стоянке обойдётся владельцу автомобиля в 50 рублей, мотоцикла и мопеда — в 25 рублей. Хранение негабаритного транспорта стоит 150 рублей.