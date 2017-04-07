Эвакуация круглосуточно: где и как калининградцам забирать машины после изменения регионального закона (инфографика)
В Калининградской области планируют изменить порядок проведения торгов среди организаций, занимающихся принудительной эвакуацией автомобилей, а также повысить стоимость услуг. Постановление правительства области и Службы по тарифам имеются в распоряжении Клопс.Ru.
Стоянка теперь должна работать в круглосуточном режиме, и сам процесс эвакуации может быть круглосуточным. На стоянке должна быть техника, позволяющая взимать плату с автомобилистов с помощью банковских карт. Кроме того, информация об эвакуации автомобиля должна появляться на сайте организации не позднее 15 минут после задержания. Собственники задержанных транспортных средств смогут узнать о наличии автомобилей на штрафстоянке и по телефону. Также постановлением регламентируется, что аукцион будет считаться состоявшимся, если в нём примет участие не менее двух фирм. После согласования изменения утвердит глава региона, затем последует открытый аукцион.
Что касается стоимости эвакуации, то она может измениться. В региональной Службе по государственному регулированию цен и тарифов утвердили максимальную ставку. Так, в Калининграде вместо 2090 рублей максимальная цена указана в размере 2210 рублей. Правда, когда состоится аукцион и начнут действовать новые тарифы, пока неизвестно.
О том, как нужно себя вести при эвакуации автомобиля и куда обращаться, если машины нет на оставленном месте, вы можете узнать в нашей инфографике:
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.