Эвакуация круглосуточно: где и как калининградцам забирать машины после изменения регионального закона (инфографика)

В Калининградской области планируют изменить порядок проведения торгов среди организаций, занимающихся принудительной эвакуацией автомобилей, а также повысить стоимость услуг. Постановление правительства области и Службы по тарифам имеются в распоряжении Клопс.Ru.



Стоянка теперь должна работать в круглосуточном режиме, и сам процесс эвакуации может быть круглосуточным. На стоянке должна быть техника, позволяющая взимать плату с автомобилистов с помощью банковских карт. Кроме того, информация об эвакуации автомобиля должна появляться на сайте организации не позднее 15 минут после задержания. Собственники задержанных транспортных средств смогут узнать о наличии автомобилей на штрафстоянке и по телефону. Также постановлением регламентируется, что аукцион будет считаться состоявшимся, если в нём примет участие не менее двух фирм. После согласования изменения утвердит глава региона, затем последует открытый аукцион.



Что касается стоимости эвакуации, то она может измениться. В региональной Службе по государственному регулированию цен и тарифов утвердили максимальную ставку. Так, в Калининграде вместо 2090 рублей максимальная цена указана в размере 2210 рублей. Правда, когда состоится аукцион и начнут действовать новые тарифы, пока неизвестно.



О том, как нужно себя вести при эвакуации автомобиля и куда обращаться, если машины нет на оставленном месте, вы можете узнать в нашей инфографике: