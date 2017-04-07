В Калининграде
В Калининграде
+9 °C
днем
0 °C
ночью
07 апреля 2017 г. 17:18
74 497 пользователей
за 24 часа на сайте
57.07 +0.68
Курс ММВБ на 07 апреля 2017, 17:00
60.6 +0.59
Курс ММВБ на 07 апреля 2017, 17:00
14.19 0.0
Курс ЦБ на 08 апреля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

Эвакуация круглосуточно: где и как калининградцам забирать машины после изменения регионального закона (инфографика)

Автор: Константин Сериков
16:35
  601 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининградской области планируют изменить порядок проведения торгов среди организаций, занимающихся принудительной эвакуацией автомобилей, а также повысить стоимость услуг. Постановление правительства области и Службы по тарифам имеются в распоряжении Клопс.Ru.

Стоянка теперь должна работать в круглосуточном режиме, и сам процесс эвакуации может быть круглосуточным. На стоянке должна быть техника, позволяющая взимать плату с автомобилистов с помощью банковских карт. Кроме того, информация об эвакуации автомобиля должна появляться на сайте организации не позднее 15 минут после задержания. Собственники задержанных транспортных средств смогут узнать о наличии автомобилей на штрафстоянке и по телефону. Также постановлением регламентируется, что аукцион будет считаться состоявшимся, если в нём примет участие не менее двух фирм. После согласования изменения утвердит глава региона, затем последует открытый аукцион.

Что касается стоимости эвакуации, то она может измениться. В региональной Службе по государственному регулированию цен и тарифов утвердили максимальную ставку. Так, в Калининграде вместо 2090 рублей максимальная цена указана в размере 2210 рублей. Правда, когда состоится аукцион и начнут действовать новые тарифы, пока неизвестно.

О том, как нужно себя вести при эвакуации автомобиля и куда обращаться, если машины нет на оставленном месте, вы можете узнать в нашей инфографике:
 

Региональный закон о принудительной эвакуации действует в Калининградской области с 2014 года. За это время у автомобилистов накопилось множество претензий как к самим эвакуаторщикам, так и к ГИБДД. Большинство нареканий поступает из областного центра.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Тачки, деньги и шикарный особняк: как жили калининградские полицейские, пойманные на миллионных кражах
14:25
  7204 2
Тачки, деньги и шикарный особняк: как жили калининградские полицейские, пойманные на миллионных кражах
В центре Стокгольма грузовик врезался в прохожих, есть пострадавшие (дополняется)
Фото горячей новости
15:41
  2646 1
В Калининграде выбежавшую на дорогу девочку сбил Renault (видео)
Фото горячей новости
13:17
  5470 4
Под покровом ночи: в Зеленоградске на променад снова выехал BMW (видео)
Фото горячей новости
12:44
  2439 1  
На должность главы калининградской областной больницы претендуют медики из других регионов
Фото горячей новости
11:46
  1550 0

Лента новостей

Картинка
Хлам и просроченные лекарства: прокуратура выявила нарушения в работе неманского спецучилища
17:11
  54 0
Картинка
Родители юноши, насмерть сбитого под Люблино, два года добиваются возбуждения уголовного дела
17:07
  139 0
Картинка
"Следят, делают замечания": в этом году за ЕГЭ в Калининграде по интернету будут наблюдать студенты
16:42
  84 0
Картинка
Эвакуация круглосуточно: где и как калининградцам забирать машины после изменения регионального закона (инфографика)
16:35
  601 0

Авторские колонки

Фото автора
Сергей Ульянов
калининградец
"Не понимаю, как выжил в этом аду": что рассказывал мой отец о штурме Кёнигсберга
  1488 0
Фото автора
Иван Марков
корреспондент газеты "Комсомольская правда в Калининграде"
Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите
  6770 2
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo