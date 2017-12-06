Без штрафстоянок на взморье и по повышенному тарифу: как будут работать калининградские эвакуаторы в 2018 году

В 2018 году принудительной эвакуацией автомобилей в Калининградской области займутся две компании. Они будут работать в Калининграде и Багратионовске. Информация об итогах конкурса опубликована на сайте конкурсного агентства регионального правительства.

По условиям торгов эвакуировать машины по предписанию ГИБДД предполагалось в Гвардейске, Черняховске, Зеленоградске, Светлогорске, Гурьевске, Багратионовске и Калининграде. Заявки на участие в конкурсе подали две компании: в областном центре — ООО "Городские спецстоянки", в Багратионовске — ИП "Пахомов". С обеими подписано соглашение до 31 декабря 2019 года.

Предприятия будут работать по тарифу, разработанному региональной Службой по государственному регулированию цен. В Калининграде базовый тариф составит 2210 рублей (на 120 рублей выше существующего), в Багратионовске — 3053 рубля. Компания не может установить стоимость услуги выше этого порога.

Вероятнее всего, в Калининграде изменится местоположение штрафстоянки. Новым адресом компании ООО "Городские спецстоянки" указана ул. Портовая, 20в. Как сообщил Клопс.Ru источник, знакомый с ситуацией, там сейчас проводятся подготовительные работы.

Основные условия конкурса не изменились: компании должны иметь в собственности или аренде территорию и круглосуточно работающую технику. Водители должны иметь возможность оплатить услуги эвакуатора с помощью карт и узнать о наличии автомобилей на штрафстоянке и по телефону.