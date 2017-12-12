В Калининграде FIFA откроет несколько магазинов по продаже атрибутики ЧМ-2018

В Калининграде FIFA планирует открыть несколько магазинов по продаже атрибутики ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщает ТАСС

Международная федерация футбола и оргкомитет "Россия-2018"намерены открыть не менее трёх магазинов по продаже атрибутики ЧМ-2018 в каждом из городов-организаторов, рассказала руководитель департамента по управлению брендом и лицензированию FIFA Ана Бриту. Предполагается, что в Калининграде, который будет принимать матчи турнира, также появятся такие торговые точки.

Представитель федерации футбола не исключила, что магазины с атрибутикой мундиаля могут появится не только в городах, где пройдут игры. А в Москве и Санкт-Петербурге таких торговых точек может быть открыто более пяти, подчеркнула Бриту.