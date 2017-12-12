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В Калининграде FIFA откроет несколько магазинов по продаже атрибутики ЧМ-2018

19:33
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В Калининграде FIFA планирует открыть несколько магазинов по продаже атрибутики ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщает ТАСС.  
 
Международная федерация футбола и оргкомитет "Россия-2018"намерены открыть не менее трёх магазинов по продаже атрибутики ЧМ-2018 в каждом из городов-организаторов, рассказала руководитель департамента по управлению брендом и лицензированию FIFA Ана Бриту. Предполагается, что в Калининграде, который будет принимать матчи турнира, также появятся такие торговые точки.
 
Представитель федерации футбола не исключила, что магазины с атрибутикой мундиаля могут появится не только в городах, где пройдут игры. А в Москве и Санкт-Петербурге таких торговых точек может быть открыто более пяти, подчеркнула Бриту.
 
Ранее стало известно, что в Калининграде сыграют шесть европейских и две африканские сборные. На калининградском стадионе в матчах ЧМ-2018 будут участвовать звёзды "Реала", "Барселоны", "Челси" и "Ювентуса".
 

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