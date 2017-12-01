Футболисты "Реала", "Барселоны", "Челси", "Ювентуса": кто из звезд сыграет в Калининграде на ЧМ-2018

В июне 2018 года в Калининграде состоятся восемь матчей группового раунда чемпионата мира по футболу. Клопс.Ru проанализировал составы команд будущих участников первенства планеты.

16 июня: Хорватия — Нигерия

Сборная Хорватии одна из самых звёздных команд чемпионата. Хорваты выступают за ведущие европейские клубы, и более того, являются лидерами. Например, Лука Модрич один из лучших в мадридском "Реале", а Иван Ракитич — в "Барселоне". Кроме того, за итальянский "Интер" играет Иван Перишич, а за "Ювентус" — Марио Манджукич.

В российской лиге есть игрок сборной Хорватии. Марио Пашалич выступает "Спартак".

У нигерийцев состав по именам выглядит скуднее. Звёздами можно назвать Виктора Мозеса (Челси) и Алекса Ивоби (Арсенал).

22 июня: Сербия — Швейцария

У сербов в составе такие игроки, как Александр Коларов из итальянской "Ромы" и Матия Настасич из "Шальке 04". Капитаном у сербов будет наверняка хорошо знакомый российским болельщикам Бранислав Иванович. Сейчас он играет в "Зените".

Швейцарцы также имеют именитых футболистов, хотя в отборочном турнире они сыграли не столь уверенно, нежели их оппоненты по калининградскому матчу. Выделим Стефана Лихштайнера из "Ювентуса" и Гранита Джаку из лондонского "Арсенала".

25 июня: Испания — Марокко

Сборная Испании почти вся состоит из звёзд. Выделять здесь кого-то конкретно бессмысленно. Несколько футболистов уже имеют за плечами титулы чемпионов мира и Европы, а также победы на клубном уровне.

У Марокко отмечает Мехди Бенатиа. Он играет полузащитником в "Ювентусе".

28 июня: Англия — Бельгия

Эта встреча станет последней в Калининграде. С турнирной точки зрения обе команды могут решить свои турнирные задачи и не выкладываться на все 100%. Тем не менее, на игру этих команд, безусловно, стоит посмотреть. У англичан блистают Гари Кэхил "Челси", Эшли Янг "Манчестер Юнайтед" и другие. Тренер команды Гарет Саутгейт формирует сборную из игроков Апеннинского полуострова.

У бельгийцев лучшие футболисты играют как раз в Англии. Это Тибо Куртуа — "Челси", Маруан Феллайни, Ромелу Лукаку — оба из "Манчестер Юнайтед", Кевин де Брейне — "Манчестер Сити".