В МВД заявили, что звонки о лжеминированиях поступали из Сирии

Большая часть анонимных звонков о минированиях поступала с территории Сирии. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, передаёт "Интерфакс"

По словам Зубова, звонки поступали из мест концентрации террористов в Сирии. Помимо этого, о минированиях сообщали с территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.

"По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации", — заявил представитель ведомства.