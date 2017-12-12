В МВД заявили, что звонки о лжеминированиях поступали из Сирии

Большая часть анонимных звонков о минированиях поступала с территории Сирии. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, передаёт "Интерфакс"
.
По словам Зубова, звонки поступали из мест концентрации террористов в Сирии. Помимо этого, о минированиях сообщали с территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.
"По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации", — заявил представитель ведомства.
В Калининграде сообщения от телефонных террористов о минировании учреждений, жилых домов и общественных зданий поступали дважды — в октябре и ноябре
. Все они оказались ложными. Ранее в Госдуме предложили блокировать трафик
"телефонных террористов". Кроме того, рассматривается возможность ужесточения наказания телефонных хулиганов.