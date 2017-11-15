Госдума предложила блокировать трафик "телефонных террористов"

В Госдуме предложили блокировать трафик, по которому поступают звонки от "телефонных террористов". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет парламента по информационной политике.

Соответствующие поправки в закон о связи будут рассмотрены на заседании комитета Госдумы 22 ноября, уточняет агентство. По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, закон в новом изложении позволит блокировать трафик телефонных хулиганов, сообщающих о "минировании" объектов в городах России.

"Двадцать второго ноября в комитете по информационной политике и информационным технологиям будут рассматриваться поправки в закон о связи о возможности блокировки трафика, по которому поступают такие телефонные сообщения", — сказал Пискарёв, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Пик телефонного терроризма в России пришёлся на осень 2017 года. За два месяца в 186 городах страны были эвакуированы более двух миллионов человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее российские парламентарии высказались за ужесточение наказания для телефонных террористов. По мнению депутатов, необходимо усовершенствовать методику раскрытия актов телефонного терроризма