Госдума: надо не только ужесточать наказание для телефонных террористов, а чаще их обнаруживать

Необходимо усовершенствовать методику раскрытия актов телефонного терроризма и ужесточать наказание. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

Накануне в мосгордуме прозвучало предложение лишать свободы на срок от восьми до 12 лет со штрафом в размере одного миллиона рублей телефонных террористов, которые находятся в сговоре.

"Бороться с телефонным терроризмом, безусловно, нужно, но проблема стоит не столько в лёгкости наказания, сколько в правоприменении, раскрываемости этих преступлений. Методику раскрытия преступлений надо совершенствовать", — заявил Емельянов.

Основная задача — усовершенствовать раскрытие этого вида преступлений, пока раскрываемость очень низка.

"При условиях, когда телефонного террориста сложно обнаружить, ужесточаем мы наказание или нет, большого значения не имеет", — пояснил он.

Согласно действующему законодательству, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматриваются возможные наказания — от штрафа до 200 тысяч рублей (до одного миллиона рублей в случае причинения крупного ущерба) до лишения свободы на срок до трёх лет (до пяти лет при нанесении крупного ущерба).

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника "РИА Новости" в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения России. В МЧС сообщили, что только за октябрь были эвакуированы более 500 тысяч человек в 52 городах. В ФСБ России считают, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. Ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.