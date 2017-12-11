На восстановление дома в Волочаевском, где взорвался газ, выделили 800 тысяч рублей

На ремонт дома в пос. Волочаевском, разрушенного при взрыве газа, выделили 823 тыс. рублей. Соответствующее постановление губернатора Антона Алиханова опубликовано
на сайте правительства Калининградской области.
Деньги получит региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства из Резервного фонда по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий. Сумму в 823 тыс. 809 рублей направят Светловскому городскому округу при условии софинансирования ремонта за счёт местного бюджета в размере 353 тыс. 061 рубля.
30 июля в посёлке Волочаевское Светловского городского округа в трёхэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа. Пожар устроил местный житель, который решил самостоятельно отремонтировать
газовую плиту. Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами 45% тела. У соседей была другая версия произошедшего: они были уверены
, что эпицентр взрыва был не на кухне, а в комнате. Они предполагали, что в квартире на первом этаже взорвались боеприпасы, однако СК не обнаружил признаков состава преступления
.