"Газпром" сообщил о подписании всех контрактов по строительству "Северного потока — 2"

Подписаны все контракты, необходимые для строительства газопровода "Северный поток — 2". Как передаёт ТАСС
, об этом сообщили в компании "Газпром".
"Подготовка к началу строительства газопровода идёт полным ходом. На данный момент подписаны контракты на все основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для выполнения строительных работ", — говорится в сообщении.
Сейчас идёт оформление разрешительных документов. Результаты отчётов об оценке воздействия газопровода на окружающую среду предоставлены в госорганы Германии, Дании, Финляндии и Швеции. В эти страны также подали заявки на получение разрешений на строительство участков газопровода. По мнению членов правления "Газпрома", объект введут в эксплуатацию до конца 2019 года.
Против строительства "Северного потока – 2" выступают
Литва, Польша и Украина. В случае реализации проекта Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла
, что второй соединяющий Германию и Россию газопровод Nord Stream 2 не должен быть построен, пока Европейский союз не убедится, что данный проект не ущемляет интересы стран ЕС. В ноябре польские власти призвали европейские государства отказаться от российского газа
и закупать топливо в других странах.