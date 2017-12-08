"Газпром" сообщил о подписании всех контрактов по строительству "Северного потока — 2"

Подписаны все контракты, необходимые для строительства газопровода "Северный поток — 2". Как передаёт ТАСС , об этом сообщили в компании "Газпром".

"Подготовка к началу строительства газопровода идёт полным ходом. На данный момент подписаны контракты на все основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для выполнения строительных работ", — говорится в сообщении.

Сейчас идёт оформление разрешительных документов. Результаты отчётов об оценке воздействия газопровода на окружающую среду предоставлены в госорганы Германии, Дании, Финляндии и Швеции. В эти страны также подали заявки на получение разрешений на строительство участков газопровода. По мнению членов правления "Газпрома", объект введут в эксплуатацию до конца 2019 года.