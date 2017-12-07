Скромно и в маленьком зале: Александр Ярошук в третий раз вступил в должность главы Калининграда

В четверг, 7 декабря, Александр Ярошук в третий раз вступил в должность главы Калининграда. На церемонии побывал корреспондент Клопс.Ru.

Мероприятие прошло в малом зале Дома искусств. Она продолжалась не более получаса. Ярошук сдержал обещание не устраивать пышных торжеств в день вступления в должность.

Несмотря на будний день, зал был полон. На церемонию пришли сотрудники городской администрации, чиновники регионального правительства, депутаты горсовета и облдумы, почётные жители города, ветераны войны и труда. После торжественного внесения флагов под исполнение гимна России новый градоначальник принёс присягу Калининграду, поклявшись исполнять законы и действовать в интересах города и на благо его жителей.

Ярошук, проходивший процедуру в третий раз, поблагодарил неравнодушных жителей города и депутатов горсовета за доверие. Говоря о приоритетах, он отметил, что главное — это подготовка к чемпионату мира по футболу, выполнение указов президента, улучшения в социальной сфере и благоустройство Калининграда. Нагрудный знак главы города ему вручил председатель совета депутатов Андрей Кропоткин.

Губернатор Антон Алиханов, поздравляя сити-менеджера, отметил, что скоро весь мир увидит Калининград и у вновь избранного градоначальника есть возможность вписать своё имя в историю города.

"Работа у мэра непростая и не очень благодарная. Надеюсь, вы справитесь и примените свою власть на благо города", — сказал Алиханов.

К поздравлениям присоединились главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев и председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева. Они выразили надежду, что опыт градоначальника позволит решить проблемы горожан в социальной сфере и сделать их жизнь более комфортной и благополучной.

"То, что вы сопереживаете людям, помогает вам справляться с проблемами. Слушайте людей и работайте на их благо", — напутствовала Оргеева.

Секретарь Калининградской епархии протоиерей Марьян Позунь пожелал вновь назначенному мэру благополучия и подарил образ Христа Спасителя.