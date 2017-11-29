Главой Калининграда вновь стал Александр Ярошук

Александр Ярошук вновь стал главой Калининграда. Такое решение приняли депутаты Горсовета на заседания в среду, 29 ноября.

"Это очень большая ответственность. Постараюсь вас не подвести", — заявил Ярошук сразу после избрания.

Новый глава города отметил, что впереди у него непростая пора, потому что предстоит работа с рядом объектов к чемпионату мира по футболу.

Градоначальника выбрали тайным голосованием. В счётную комиссию вошли Владислав Хоменко, Олег Быков и Алексей Сагайдак. За такой состав проголосовали 21 депутат, один человек был против. Фракция ЛДПР настаивала на включении в комиссию их представителя, а КПРФ предлагала кандидатуру Игоря Плешкова.

В итоговом конкурсе на должность главы Калининграда участвовали трое кандидатов — действующий глава города Александр Ярошук, бывший замглавы администрации Балтийска Евгений Андреев и экс-замглавы администрации Калининграда Александр Зуев. За Ярошука проголосовали 23 депутата, 5 были против. За Зуева отдал голос один человек, 27 против. Андреев получил 21 голос против. Всего в голосовании приняли участие 28 депутатов.

Четверо кандидатов не были допущены к итоговому конкурсу. Они не набрали достаточное количество голосов. Представитель ЛДПР Дмитрий Виноградов, не допущенный к итоговым выборам, возмутился и назвал конкурс профанацией. На его претензию ответил председатель горсовета Андрей Кропоткин.

"Я на вашем месте не поднимал бы эту тему. Вы на комисси не смогли ни на один вопрос ответить. Стыдно не знать устав города. Вы полтора года уже здесь и не знаете, как формируется бюджет. Присутствовашие СМИ были удивлены той ситуацией, в которой вы оказались. На всё вы отвечали: "Партия справится", — парировал Кропоткин.