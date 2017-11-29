Ярошук пообещал не устраивать пышной церемонии инаугурации

Александр Ярошук пообещал не устраивать пышных торжеств в честь церемонии собственной инаугурации на пост главы Калининграда. Об этом вновь избранный градоначальник сообщил журналистам в среду, 29 ноября, после заседания горсовета, во время которого и состоялся конкурс.

"Инаугурация будет скромненькая — в маленьком зале Дома искусств, скорее всего. Горсовет проведёт ещё раз все процедуры, которые должен. Вот и вся инаугурация!" — поделился планами Ярошук.