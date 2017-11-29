Ярошук пообещал не устраивать пышной церемонии инаугурации
Александр Ярошук пообещал не устраивать пышных торжеств в честь церемонии собственной инаугурации на пост главы Калининграда. Об этом вновь избранный градоначальник сообщил журналистам в среду, 29 ноября, после заседания горсовета, во время которого и состоялся конкурс.
"Инаугурация будет скромненькая — в маленьком зале Дома искусств, скорее всего. Горсовет проведёт ещё раз все процедуры, которые должен. Вот и вся инаугурация!" — поделился планами Ярошук.
В среду, 29 ноября, Ярошука избрали на должность главы города
. Этот пост он занимал уже дважды. В 2007 году в честь инаугурации главы города Александра Ярошука устроили торжественный праздник с красными ковровыми дорожками в здании Калининградского областного драматического театра. Тогда на церемонии присутствовали чиновники всех рангов и глава региона Георгий Боос. В 2012 году церемония инаугурации Ярошука проходила скромнее. Поздравить нового главу города в небольшом зале заседаний в здании мэрии собрались депутаты и губернатор Николай Цуканов.