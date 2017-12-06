ЦБ предупредил о возможных хакерских атаках перед Новым годом

Резкий спад активности вируса Cobalt Strike может значить, что мошенники готовят его модификацию для атак на финансовые учреждения в конце года. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артём Сычёв.

"Сейчас получилась очень интересная ситуация. Одно время мы фиксировали в неделю по две-три массовые рассылки с Cobalt Strike. В последнее время их активность резко упала. Это не повод нам успокаиваться, как раз наоборот, это вопрос, почему они замолчали. Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает", — сообщил Сычёв.

По словам специалиста, в 2017 году стало больше попыток хищения средств со счетов, но их эффективность упала. Он также рассказал, что целью хакерских атак становятся не только банки, но и их партнёры, поэтому ЦБ планирует до Нового года выступить с предложением публичным компаниям ввести специалистов по безопасности в советы директоров.

"Предусматривается регламентировать обмен банков информацией о счетах так называемых дропперов — физических и юридических лиц, через которые проходят похищенные средства. Это поможет противодействовать запуску в теневой оборот и обналичиванию украденных денег", — также рассказал специалист.