Российские и украинские компании атаковал вирус-вымогатель Petya

Нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины во вторник, 27 июня, стали объектами атаки нового компьютерного вируса, обозначенного как Petya. Об этом пишет "РИА Новости"



Вирус блокирует компьютер, после чего требует выплатить 300 долларов в биткоинах. Сообщается, что его жертвами уже стали "Роснефть", магазины "Ашан", Mars, Nivea, "Днепроэнерго", украинские операторы, Киевский метрополитен, а также, предположительно, аэропорт Борисполь. По словам вице-премьера Украины Павла Розенко, атаке подверглись также компьютеры кабинета министров.



Из-за вируса пассажиры метро не могут оплатить проезд картой. В аэропорту возможны задержки рейсов.