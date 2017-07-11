Спецпредставитель президента: Атака вируса WannaCry была тестовой, ожидаются куда более серьёзные
Атака вируса-вымогателя WannaCry, который 12 мая заразил компьютеры по всему миру, носила тестовый характер. Как передаёт ТАСС
, такое заявление сделал спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских.
По мнению эксперта, вирус распространили, чтобы изучить уязвимости организаций различных отраслей. После этого могут последовать более серьёзные атаки.
"Берём последнюю атаку WannaCry – 150 стран, казалось бы, небольшой ущерб, но это была тестовая атака. И заранее могу сказать, что ожидаются куда более серьёзные атаки", – заявил Крутских.
12 мая хакеры совершили атаку на компьютеры в десятках стран. Пострадали в том числе компьютеры, подключённые к внутренним сетям СК и МВД. В июне нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины стали объектами атаки
нового компьютерного вируса, обозначенного как Petya.
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