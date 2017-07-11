Спецпредставитель президента: Атака вируса WannaCry была тестовой, ожидаются куда более серьёзные

Атака вируса-вымогателя WannaCry, который 12 мая заразил компьютеры по всему миру, носила тестовый характер. Как передаёт ТАСС , такое заявление сделал спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских.

По мнению эксперта, вирус распространили, чтобы изучить уязвимости организаций различных отраслей. После этого могут последовать более серьёзные атаки.

"Берём последнюю атаку WannaCry – 150 стран, казалось бы, небольшой ущерб, но это была тестовая атака. И заранее могу сказать, что ожидаются куда более серьёзные атаки", – заявил Крутских.