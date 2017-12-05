Путин подписал закон о блокировке номеров "телефонных террористов"
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать звонки "телефонных террористов" по запросу правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС
.
Новый закон обязывает операторов в неизменном виде передавать абонентский номер, с которого было направлено сообщение. Нарушение этого требования станет основанием и обязанностью оператора незамедлительно прекратить трафик. Он также должен прекращаться по требованию правоохранителей и Роскомнадзора.
В Калининграде сообщения от телефонных террористов о минировании учреждений, жилых домов и общественных зданий поступали дважды, в октябре и ноябре
. Все они оказались ложными. Ранее в Госдуме предложили блокировать трафик
"телефонных террористов". Кроме того, рассматривается возможность ужесточения наказания телефонных хулиганов.