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В "Янтарьэнерго" рассказали, какие микрорайоны Калининграда будет питать ветропарк

Автор: Екатерина Медведева
16:47
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Стало известно, какие микрорайоны Калининграда будут получать электроэнергию от будущего ветропарка, который разместится недалеко от посёлка Ушаково в Гурьевском районе. Их во вторник, 5 декабря, назвал журналистам глава "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
 
По словам Маковского, электроэнергию от ветряков будут подавать на подстанции, питающие дома в Московском районе и на Октябрьском острове.
 
"Эта зелёная энергетика дойдёт даже до подстанции "Береговая" и до стадиона. Локально на этой электроэнергии будут находиться жители части бывшего Балтийского района, то есть район улицы Суворова, Шпандин, Голубые озёра, посёлки Шоссейный, Прибрежный и Ушаково", — уточнил Маковский.
 
12 декабря 2017 года планируется закладка капсулы на месте строительства ветропарка. После этого начнут заливать фундамент, а следом приступят к монтажу конструкций.
 
"До 20 декабря по графику планируется, что все три ветроустановки уже завезут в регион и, в идеале, завершат строительно-монтажные работы. После начнут монтаж электроустановки. По графику в январе мы уже должны начать производить электрическую энергию", — пообещал Маковский.
 
Глава "Янтарьэнерго"  отметил, что не намерен отказываться от идеи в будущем увеличить мощность ветропарка. Пока он будет выдавать пять мегаватт.
 
"Как только мы покажем, что это работает эффективно и от этого выигрывают жители Калининградской области, мы пойдём с законодательной инициативой в Минэнерго и в правительство РФ, чтобы максимально использовать мощность земельного участка, который нам был выделен", — заключил Маковский.
 
Правительство области выделило под ветропарк 400 гектаров земли в районе посёлка Ушаково. В июне там уже смонтировали ветроизмерительную мачту. Изначально планировалось, что мощность будущего ветропарка в Ушаково ради ЧМ-2018 разрешат увеличить в три раза. Пока решение относительно увеличения мощностей не удалось утвердить на федеральном уровне. Достроить ветропарк намерены до конца 2017 года
 

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