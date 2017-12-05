В "Янтарьэнерго" рассказали, какие микрорайоны Калининграда будет питать ветропарк

Стало известно, какие микрорайоны Калининграда будут получать электроэнергию от будущего ветропарка, который разместится недалеко от посёлка Ушаково в Гурьевском районе. Их во вторник, 5 декабря, назвал журналистам глава "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

По словам Маковского, электроэнергию от ветряков будут подавать на подстанции, питающие дома в Московском районе и на Октябрьском острове.

"Эта зелёная энергетика дойдёт даже до подстанции "Береговая" и до стадиона. Локально на этой электроэнергии будут находиться жители части бывшего Балтийского района, то есть район улицы Суворова, Шпандин, Голубые озёра, посёлки Шоссейный, Прибрежный и Ушаково", — уточнил Маковский.

12 декабря 2017 года планируется закладка капсулы на месте строительства ветропарка. После этого начнут заливать фундамент, а следом приступят к монтажу конструкций.

"До 20 декабря по графику планируется, что все три ветроустановки уже завезут в регион и, в идеале, завершат строительно-монтажные работы. После начнут монтаж электроустановки. По графику в январе мы уже должны начать производить электрическую энергию", — пообещал Маковский.

Глава "Янтарьэнерго" отметил, что не намерен отказываться от идеи в будущем увеличить мощность ветропарка. Пока он будет выдавать пять мегаватт.

"Как только мы покажем, что это работает эффективно и от этого выигрывают жители Калининградской области, мы пойдём с законодательной инициативой в Минэнерго и в правительство РФ, чтобы максимально использовать мощность земельного участка, который нам был выделен", — заключил Маковский.