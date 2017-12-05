В российских регионах возобновляется выдача виз США
В российских регионах возобновится выдача американских виз с 11 декабря. Об этом сообщает "Коммерсант"
со ссылкой на посла США в России Джона Хантсмана.
Запись на собеседования в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге возобновилась уже в понедельник, 4 декабря, уточняет РИА Новости
. Такую информацию агентство получило в посольстве США в РФ.
С 23 августа дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября.
Ранее Госдеп США объяснял
прекращение оформления виз в российских регионах нехваткой сотрудников. По информации департамента, эта процедура и сейчас носит ограниченный характер.
28 июля власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве — дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.
Власти РФ объяснили, что эти ограничения
— отложенный ответ на санкции в отношении Москвы, введенные президентом США Бараком Обамой перед его уходом из Белого дома. В ответ на действия Москвы Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.