В российских регионах возобновляется выдача виз США

В российских регионах возобновится выдача американских виз с 11 декабря. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на посла США в России Джона Хантсмана.

Запись на собеседования в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге возобновилась уже в понедельник, 4 декабря, уточняет РИА Новости . Такую информацию агентство получило в посольстве США в РФ.

С 23 августа дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября.

Ранее Госдеп США объяснял прекращение оформления виз в российских регионах нехваткой сотрудников. По информации департамента, эта процедура и сейчас носит ограниченный характер.

28 июля власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве — дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.