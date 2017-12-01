Глава "Калининград—ГорТранса" объяснил причины увольнения водителей, жаловавшихся на него в прокуратуру

За последние два месяца муниципальное предприятие "Калининград-ГорТранс" покинули 44 водителя, но лишь девять из них — те, кто ранее подписывал письмо за отставку руководства. Об этом в пятницу, 1 декабря, корреспонденту Клопс.Ru сообщил директор предприятия Анатолий Мухомор.

По его словам, семь человек из числа подписантов написали заявления по собственному желанию. Ещё двоих уволили по статье за нарушение трудовой дисциплины.

"Водителя уволили за шесть взысканий, за прогулы. Кондуктора девять раз ловили на воровстве. Из-за нехватки кондукторов не увольняли, терпели до последнего. Но ждать, когда человек в десятый раз попадётся, мы не стали", — отметил Мухомор.

Руководитель предприятия рассказал, что в ходе встреч некоторые сотрудники рассказали ему, что ошибочно подписали документы, полагая, что речь идёт об увеличении зарплаты. Мухомор рассказал, что в последнее время на предприятии ужесточён контроль за сотрудниками, в результате чего количество аварий с участием автобусов сократилось в два раза.