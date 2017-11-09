После протеста сотрудникам "ГорТранса" решили поднять зарплату на 5%
Сотрудникам муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" пообещали поднять с 1 января 2018 года заработную плату на 5%. Об этом на заседании в региональном правительстве сообщил замглавы администрации Калининграда Владимир Машков.
Решение было принято после того, как недовольные сотрудники начали собирать подписи
за отставку руководства предприятия из-за сокращающейся зарплаты и плохих условий труда персонала.
Водители собрали свыше 200 подписей и направили письмо в прокуратуру и региональное правительство. Работающие на предприятии водители с учётом всех надбавок получают до 45 тысяч рублей. Однако многие жалуются на то, что на руки им выдают только 25 тысяч рублей. В самом "ГорТрансе" объяснили, что часть денег снимается за нарушения трудовой дисциплины.
Помимо увеличения зарплаты, все сотрудники муниципального перевозчика с января получат новую редакцию коллективного договора, в котором будут учтены претензии организационно-бытового плана, не учтённые в действующем соглашении.