После протеста сотрудникам "ГорТранса" решили поднять зарплату на 5%

Сотрудникам муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" пообещали поднять с 1 января 2018 года заработную плату на 5%. Об этом на заседании в региональном правительстве сообщил замглавы администрации Калининграда Владимир Машков.



Решение было принято после того, как недовольные сотрудники Решение было принято после того, как недовольные сотрудники начали собирать подписи за отставку руководства предприятия из-за сокращающейся зарплаты и плохих условий труда персонала.



Водители собрали свыше 200 подписей и направили письмо в прокуратуру и региональное правительство. Работающие на предприятии водители с учётом всех надбавок получают до 45 тысяч рублей. Однако многие жалуются на то, что на руки им выдают только 25 тысяч рублей. В самом "ГорТрансе" объяснили, что часть денег снимается за нарушения трудовой дисциплины.



Помимо увеличения зарплаты, все сотрудники муниципального перевозчика с января получат новую редакцию коллективного договора, в котором будут учтены претензии организационно-бытового плана, не учтённые в действующем соглашении.